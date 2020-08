Ankommen, durchatmen & sich wohlfühlen - das können Sie in diesem neuen Hotel in Waren an der Müritz. Das Apartment-Hotel Müritzpalais vereint dabei die Annehmlichkeiten eines Hotels am See mit dem Komfort exklusiv ausgestatteter Ferienwohnungen. 84 hell und offen gestaltete Hotelapartments erwarten Sie im behaglich-modernen Stil und bieten einen fantastischen Blick auf die Müritz oder die Altstadt von Waren. Das Hotel befindet sich in traumhafter Lage direkt am Seeufer.

Für Ihren Urlaub an der Müritz nutzen Sie am besten unsere attraktiven Hotelangebote. Den Tag beginnen Sie bei einem ausgiebigen Frühstück im Restaurant mit Außenterrasse, besondere Verwöhnmomente verspricht der Wellnessbereich mit Pool & Saunen und der exklusive Badesteg lockt zu einem Sprung in das klare Wasser der Müritz.